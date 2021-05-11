話說早兩天，有位老闆帶我去一間即將開業的日本餐廳試菜，那裏的刺身相當講究，其中一道BB吞拿魚刺身口感甚佳。期間打開手機想睇睇message，突然，有個老友話要介紹美食畀我，send咗張靚相畀我，話係隔離營嘅飯盒。

眼見相中好似磚頭般嘅黑霉栗米肉餅，我當堂嚇一跳，差一點被肥美的拖羅哽死；接着他更發來一個討論區的貼文，樓主實況拍攝在隔離營的「美食」。兩個訊息連累我食欲大減，看着看着甚至想作嘔。

後來最可笑的是政府相關機構解釋，話這些隔離營的飯盒都係由外判商負責，是價低者得。天啊，現在是foodie時代，民以食為天，更何況被隔離的不是甚麼十惡不赦的犯罪之徒，只是普通市民。價錢無論怎樣低，食物質素都總有個底線，香港在世界有美食之都的稱譽，但在政府招標的情況下，這些垃圾飯盒可能連狗也不吃。

我真的好奇，到底禮賓府的食物質素是如何的？也是否價低者得？沒有底線的價底者得，結果就是飲食界的豆腐渣工程，非常令人對政府失望的失敗政策。

有杯麵食要跪地謝恩

香港政府可以花5,000萬去興建一個無力的噴水池，但卻沒有心去做好一個給市民食用的飯盒。網絡上亦留流傳新加坡的隔離營飯盒，簡直是差天共地。即使平均一餐的成本要去到100元水平，那麽也值得找一個好點的餐飲服務吧？隔離餐搞到咁難食，成為普通市民眼中的笑柄。

最搞笑的是去到最後，政府面對因為食物安全問題，隔離營的市民要轉食杯麵，相當諷刺的是這個杯麵對好多隔離中的市民來說，已經是大恩典，因為唔使再食又臭又硬嘅垃圾食物。如果政府要逼人食這些垃圾飯，相信無病最後都搞到病。

香港政府已經習慣先畀屎市民食，然後求其畀個杯麵要你妥協，仲要你跪地感恩講多謝。

正所謂「民以食為天」，全句是「王者以民人為天，而民人以食為天。」大約意思是，統治者要以人為本，而人民則以食為本。人民無啖好食，則無法安居樂業，也是統治者的最大責任。

政府招標不考慮營養、味道，只求價低者得，是典型的得過且過心態，只求人民塞飽個肚就算，這就是物質化的思維。香港政府過去十多年就是如此，認為大家只要有飽飯食，強推沒有養份的政策大家也會願意接受。

將心比己啦香港高官，如果你慘被隔離，食唔食唔得落呢啲垃圾呀？

藍友斑

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