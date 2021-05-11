【本報訊】疫情無礙樓市走勢，九龍倉（004）主席兼常務董事吳天海（圖）出席股東會後表示，對於政府有指不排除再推空置稅，他認為要視乎推出目的，是增加稅收抑或讓市民更易置業；若是後者，則不應針對豪宅。他又稱集團九龍塘龍翔道住宅項目今年推售的機會不大，因目前並非適當時機，要視乎工程進度及市場反應。

吳又提到，若利率持續低企、疫情放緩及經濟復蘇下，相信樓市走勢健康。集團今年初山頂豪宅項目錄多宗成交，惟其後市況恢復平靜，他表示不會因一時銷售表現理想而「飄飄然」，又相信豪宅市場有基本需求，在供應量不多情況下，集團將採慢慢銷售的策略。九倉早前以120億元投得山頂文輝道豪宅地，呎價創住宅官地新高，集團暫未有發展定案。

擬增加香港投資

隨着內地項目的資金陸續回籠，集團將考慮增加於香港投資。他稱，現時九倉的負債比率約10%至20%，即使升至30%仍是合理水平；預計今年及明年的資金陸續回籠、且現金流充裕，故認為有足夠空間投地，正研究競投即將截標的中環海濱3號商業地皮。

內地近年推出多項樓市限購措施，集團表示由於限購政策等影響售樓速度，加上集團銷售規模細，集團在內地的土儲亦不多，預期有關收益將陸續減少。