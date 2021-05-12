政府宣佈發行通脹掛鈎債券（iBond），按過去6個月平均通脹計算息率，保證最低利息為2厘。今輪發行額為150億元，按市場情況最多發行200億元，較往100億元至150億元為多，年期為3年，每6個月派息。

政府表示，將於6月1日早上9時開始，可以透過配售銀行、證券經紀等認購，6月11日下午2時截飛，6月23日發行，6月24日上市，可在聯交所二手市場買賣。

值得注意的是，今次政府特別提到就有關重複申請的處理，提到每一項申請將以香港身份證號碼來識別，不管是透過單名或聯名戶口提出。而若果曾用聯名戶口申請，又用個人戶口申請，將會取消資格。

財政司司長陳茂波表示，iBond提安全和回報穩定選擇，是次發行額提高，讓更多市民可以參與。

翻查資料，去年iBond 7發售收到約46萬人申請，總認購金額約389.3億元，獲分最多4手。

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