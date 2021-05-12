美國聯儲局多個官員認為，現時美國經濟正處於復蘇的道路上，但仍面臨風險，討論減碼貨幣政策支持仍然為時過早，反駁市場認為聯儲局接近零利率，以及每月購買1200億美元資產，會引發金融市場過熱以及未來通脹的批評。

聯儲局理事布雷納周二在為一項活動撰寫的演講詞中指出，聯儲局距離達成全面就業及維持通脹穩定的雙重目標，仍然有一段頗長的道路要走，但預計將繼續取得進展，針對進一步取得進展進行清晰的溝通，具有重要意義。他表示，「前景是光明的，但風險仍然存在，我們離目標還很遠。」其他官員包括克利夫蘭聯儲行長梅斯特、費城聯儲行長哈克等等亦發表了類似觀點。

哈克亦預計美國今年經濟增長7%，明年增速放慢至約3%。他預料，物價保持溫和增長，今年整體通脹率2.3%，核心通脹率2%。他說，聯儲局官員將容許通脹升穿2%的目標，以中和低於目標時期的影響，並將關注通脹變化的速度。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略