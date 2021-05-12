香港電視（1137）公佈，與第三方物流公司Zeek合作，推「HKTV極速送」服務。用戶可在應用程式選購旗下2公里內HKTVmall O2O門市的商品，直接送到收貨地點。每張定單最低消費為50元，定購金額少於200元運費為20元；高於200元運費為10元，一小時內送到。

公司行政總裁（香港）周慧晶表示，現時服務在試行階段，覆蓋70間門市，目標本年底增至100間。而因應服務發展，日後門市選址會比現時大，亦會考慮擴建現有門市。

周慧晶提到，今年首季門市同店銷售按年升39%。現時「極速送」亦與批發商及街市洽談合作，商品目標覆蓋電子產品、寵物用品、濕貨等。目標今年底合作商戶達6000間。

她續指，商品價錢在門市消費、網上商店及極速送一樣，被問到會否令網上商店客人減少，她認為兩者目標不同，極速送以即時急件為主，定單金額較少，與HKTVmall有互補作用。問到4月商品成交額微跌，她指部份受到去年疫情爆發基數較高所致。

港視同時公佈提供外賣速遞服務，問到是否與其他三間外賣平台正式「宣戰」，她認為公司目標是建造電子生態圈，客人使用App不只是為了網購，平台亦同時推出二手交易平台。

「未受天貓影響」

早前foodpanda推類似服務pandago，標榜20分鐘送到，問到一小時是否「輸蝕」，周慧晶強調，「再快都可以再快啲」，但認為產品種類都很重要。對於foodpanda進軍網購市場，她就指公司強調予商戶的價值，如大數據、網上直播來建立品牌形象。

問到天貓香港上周正式推出，她強調現階段未見公司生意受到影響，並指香港3月網購佔整體銷售7.7%對比中國、韓國等市場逾20%低，認為市場遠未到飽和階段。

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