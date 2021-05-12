日本軟銀集團（SoftBank Group）去年全年錄得4.99萬億日圓收入，是日本所有公司中有史以來最高。當中包括今年首三個月的破紀錄1.93萬億日圓收入。據《彭博》統計，軟銀今年首三個月的純利打破了1990年以來日本上市公司單季最高收入的紀錄。

收入主要是來自軟銀旗下願景基金（Vision Fund）投資的公司成功上市，基金年收入達到6.29萬億。當中最成功的便是，基金持股40%的韓國電商公司Coupang Inc.在三月上市，帶來2.6萬億日圓利潤。另外，軟銀出售電訊公司Sprint Corp.的部份股權，鎖定了9459億的利潤，以及願景基金投資的Uber估值增加等，都令基金的收入連續三個季度創新高。

早前孫正義投資超過200億美元回購軟銀股份，令公司股價升至20年內的高位。

軟銀創辦人孫正義主導的投資業務，一年前導致軟銀錄得有史以來最大的虧損，現在卻成為盈利增長的主要動力。截至三月底，軟銀的兩個願景基金共投資了125間公司，大部分的利潤都未兌現，另外基金上一個財政年度退出了11項投資，帳面賺40億美元。有見願景基金帶來的龐大收益，軟銀表示，已將其中一個願景基金的本金提高至300億美元，即以往的三倍。

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