Sensor Tower公佈4月全球手機遊戲收入，騰訊（700）旗下《王者榮耀》及《PUBG Mobile》繼續蟬聯第一及第二位。

《王者榮耀》玩家支出2.588億美元（約20.1億港元），按年升38.4%，其中96%收入來自中國版本，其次是泰國的1.7％和台灣的1.2％。而《PUBG Mobile》總收入為2.377億美元（約18.46億港元），收入約60％來自中國，其次為美國約11％。排第三為日資Cygames，走「萌系」二次元，日本近期大熱的《賽馬娘》。而騰訊對手米哈遊，涉「抄Game」的《原神》由第3跌至第6位。

分析指，儘管《王者榮耀》一直是世界上收入最高的手機遊戲之一，但去年4月正值疫情大爆發，已將玩家的消費推向新高，基數不低。去年該遊戲玩家支出按年增長超過50％，達到26億美元。今年4月是App Store和Google Play上有史以來最好的月份，首4月，《王者榮耀》已經產生了將近10億美元收入。

上月App Store和Google Play在全球合計創造了72億美元收入。分析提到，儘管世界上許多地區仍在執行各種社交限制措施，但隨措施放鬆，手機遊戲行業仍在繼續增長，這表明至目前為止，該行業仍可以保持去年的超預期表現。

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