日前羚邦（2230）宣佈與義大利奢侈品牌Gucci及知名流媒體平台Crunchyroll，一起聯手推出Bananya香蕉喵系列聯名商品。主席及行政總裁趙小燕表示，除Gucci外，如動畫咒術迴戰亦有與迅銷（6288）UNIQLO合作推出服裝，而7月亦會宣佈大型合作。

中國廣電局日前公佈「先審後播」新措施，要求所有境外動漫作品都必須先經過廣電局審查。bilibili（9626，嗶哩嗶哩）上月因此無法同步播放日本動畫。問到對公司的影響，趙小燕指，今季僅一套動畫授予bilibili播放，影響不算大，事實上政策於4年前已公佈，公司本身已自行審批動畫是否適合中國播放。

她續指，一直與日本方面緊密合作，已告之日本方面要較長時間審批。而對售予中國的動畫亦十分小心。

趙小燕補充，今年公司料5套電影推出，以港產片為主，亦包括一套韓國電影。並指現時港產片《一秒拳王》在中國過審中，坦言「依家（審批）好似嚴咗」。

現時亞洲多個地區都爆發疫情，馬來西亞確診急升，台灣亦出現社區傳播。趙小燕指，現時馬來西亞主力在網上發展動漫商品，如與阿里（9988）旗下東南亞網購平台Lazada合作售賣，避免電影上映活動。而台灣疫情現時未明朗，公司會多方面發展。

趙小燕亦補充，由於不少電影無法如期在戲院上映，會致力在串流平台發行。問到票房收入減少會否影響收入，她以迪士尼旗下Disney+為例，表示具影響力的電影登陸為串流平台帶來很大的宣傳作用，及彌補大量宣傳平台支出，「用戶數係好緊要，可以帶嚟數據，同埋用戶訂閱習慣，咁做係無可厚非。」

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