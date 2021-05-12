做社交媒體廣告的培訓工作，被人問得最多的問題，就是「怎樣做targeting呀？」最多人問，也是我最怕人問的。

最怕問，並不是說我不懂回答，而且我怕學員的mindset以為搞好targeting，知道填寫那些keyword，廣告就可以成功似的。Targeting不是不重要，而是還有很多東西需要先考慮，例如business objective，以及Ads objective。也因為怕學員「諗埋一邊」，想只靠做好targeting來做成功的廣告，一般我接外面的班時，我都拒絕單講「Facebook Ads Targeting」之類。

反而我會對學員們說，做社交媒體，不論你有沒有run廣告，其實要想的不是怎樣做targeting，而是怎樣去跟人溝通。facebook把廣告都變成post，把brand message都混在我們家人朋友的post當中。這因為我們看家人與朋友去旅行、食好西及談論時事等post都會特別多回應。於是如果我們做的brand message不像是硬銷廣告，而是像朋友的post，那就可換得多點互動。講到尾，其實就是要跟用戶溝通，而不是自說自話的，把產品的10個好處講完一遍又一遍。

另外我也經常說，做社交媒體就是做設計。設計甚麼呢？就是設計一個user journey，去達至我們的business objective。有朋友問，他做了個post邀請用戶寫個故仔留言，為何沒有人回應呢，明明獎品都是幾千元的產品。然後我看完之後就發覺他做的post，根本與他的期望（有人留言講自己故仔）有明顯出入。他的post最初有一個長達好幾段的故事當是Sample，然後就有遊戲方法、細則及獎品等等。但打頭陣那個故事平平無奇，就像我們Google完隨意在一個不知名網站抄下來一樣。而該post的圖像也沒有講明是甚麼遊戲等等。於是大家未看完那個悶蛋故事，已經放棄了。這個journey就是帶不到用戶到你希望他們到的「目的地」。

facebook / Instagram上每個post的attention span都超短，如果不是目標為本的去做，而是貪心地又想人睇文（而文章質素又麻麻）、又想人like、又想人留言參加遊戲，最終只會甚麼都辦得不好。下代搞社交媒體的宣傳活動時，可要記得這一點呢。

Jansen Lu

http://www.fb.com/janstechblog

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