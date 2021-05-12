只是看一看背面，已經令人神魂顛倒。對，說的是那部保時捷電動車。

電動波子，簡稱電波。

別以為這是一篇車經，也別誤會這又是一篇討厭到極點的葉朗式離地日記。

住所下面的花園裏有隻甲蟲，是這一隻甲蟲讓我有了一點領悟。

藉著一部電波，想把領悟分享一下。

車廠第一天公佈電波的外貌，已經興奮得不能自控。等了又等，終於等到香港區的價單：CLS，二百二十幾萬。原來我與她的距離是這麼遠，大概是註定無緣了。

「唔係呀葉生，」那位帶著一隻 AP Royal Oak 的銷售員 Terry 站在電動車旁邊說，「就嚟出部 4S，一百六十幾喳。」太好了，Bill Gates 和李澤楷開 Turbo 版，我開 4S 版，合理得不能再合理。

試車都費事，就這樣落訂了。

望穿秋水，新車終於落地；車門的重量，駕駛鎗的螢幕，當然還有軚盤中間的標誌，世界上還可以有更大的滿足感嗎？

興奮地踩下油門，咦，等等，喂，咁嘅？那種推背的感覺，那股引頸以待的爆炸力，那一下人揮灑自如的人車合一，怎麼還不如一部五十萬的普通電動車？

算吧，有一件事還是值得慶幸的，就是趕得及用這部新車去帶一位朋友去吃飯。

與現實接軌與不接軌之間的大學時代，跟她在英國拍過拖三個月。儘管已經是竭盡全力叫自己保持自信，但站在她隔離，就是有種被比下去的無力感。最後是怎樣分開，也忘記確實原因了，但曾經好好相處過，難以忘懷的還是再見只是朋友的失落感。

坐著電波馬車的偽王子，專誠走到 ICC 接載真公主，再驅車到西貢吃一頓泰國菜。

她還是這麼美，性格依然這麼樂天，跟她一起可以忘卻平時工作的種種不愉快。

然後。

「佢屋企嗰棵聖誕樹係高到冇朋友囉，樹下面嗰啲禮物唔係手袋就係手錶，真係好誇㗎。」

原來她除了樣子和性格沒有變，人生的高度也沒有變，視野也沒有變，追求也沒有變。整頓飯，她都是圍繞那些手錶、手袋，以及所謂的朋友。

連這裏最出名的芒果糯米飯都沒有提議，我便說不如早點回家休息吧。

第二天早上，我準備跑步，經過必經的花園，看見一隻甲蟲。

這陣子跑步，都必定看見那隻甲蟲，在同一個位置，看著同一個方向。甲蟲的狀態，好像在等待什麼似的，讓我想起了一位寧波車跟我說過的故事。

花叢裏有朵小黃花，雖然美極了，但一點也不快樂。

有一天，佛祖問小黃花：「你為什麼不快樂？」

小黃花說：「那隻蝴蝶對我都不看一眼。」

原來小黃花對蝴蝶傾慕已久，於是佛祖便問小黃花：「你願意等待一百年嗎？」

「只要蝴蝶肯看我一眼，我什麼都願意。」

一百年後，小黃花如願以償，蝴蝶終於看了她一眼，讓她開心了一會，然後又很快沮喪起來了。

佛祖問小黃花：「如願了，還不高興？」

小黃花說：「看了我一眼便走了，要是蝴蝶能夠親我一下，我什麼都願意。」

「多等一百年也願意嗎？」佛祖問小黃花。

就這樣點一下頭，小黃花便再等待了一百年。

再一百年後，小黃花又如願了，蝴蝶親了她一下，但終於，蝴蝶離開了小黃花，飛到小紅花那邊，沒有再離開過。

佛祖對小黃花說：「蝴蝶的視覺看不到黃色，所以無論你怎樣努力，對蝴蝶來說，都沒有半點色彩。紅色是蝴蝶唯一看到的，這是他的命。」

小黃花很傷心，佛祖指著花園的角落說：「你知道為什麼你可以安然無恙地等待蝴蝶二百年嗎？是因為他，那隻小甲蟲呀，已經默默守護了你二百年了。」

看著甲蟲的小黃花，感動得流下淚來；二百年後，這一年的小黃花，開得最是燦爛。

人生裏最讓你珍惜的是什麼？

很多人會以為，是那些渴望得到的，或者那些失去了又無法再得到的，就好像那隻蝴蝶一樣，就好像那部波子一樣，就好像那個還是很索的大學女朋友一樣。

但其實。

一早在你手中的幸福，像那隻甲蟲一樣，才是你要去緊緊握著的。

我小心地拿起那隻甲蟲，把他放在小黃花旁邊，才安心去跑步

「咦，」她嘗試笑得不太開心，「噚晚同舊情人食完飯喎，今朝都冇遲到嘅，好早散咩？」

「你喺邊度買件咁嘅衫㗎？」

「吓？What’s wrong？我覺得好靚喎。」

「又紅又黑，成隻甲蟲咁。」

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