落地獄多時的科網股終於反彈，但大多數仍然在地獄之中，只是層數不同而已。反彈幅度係可觀嘅，不過見到人哋博中又唔使太失落，妒忌mode on等等；無他，只要望下幅圖，幾支陰燭先出番支陽燭，即係博咁多日先中一日，贏埋都未必夠幾鋪輸。「有人一出手就中喎。」肯定呢個唔係多數，好波不如好運。

呢幾日戰意極低，一來市場氣氛唔就，寧願少做少錯，二來目標股份來來去去都係那幾隻，例如近日推介過嘅歐舒丹（973）、彌明生活百貨（8473），以及本欄長期愛股如嘉利國際（1050）、必瘦站（1830），貨底一直坐穩，炒上落嘅一注要等靚位入場，冇咁上下值博率嘅都無謂亂出手。一句到尾，寧願贏少啲都好過輸。

錢太多機會太少，收到唔少退休人士問，有乜收息股穩陣可以養老，只能夠講，穩陣同高回報兩者冇可能並存，高風險高回報，反之亦然。執筆之時，剛睇到新一批iBond發售詳情，發行額150億元，最高可增加至200億元，保證最低利息2厘，6月初起接受申請。不厭其煩講多次，iBond乃政府曲線派錢，有閒錢可坐到尾賺到盡，速戰速決嘅即沽都一定賺到餐飯錢，穩贏的產品，實在諗唔到唔抽嘅理由。

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