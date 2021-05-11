【本報訊】屋宇署披露上月批出22份建築圖則，包括由嘉里建設（683）、太古地產（1972）及信和置業（083）合作發展的港鐵黃竹坑站四期項目，獲批興建兩幢建於3層基座物業上、35層樓高的分層住宅大樓，涉及總樓面近63.8萬方呎。

北角熙和街1至17號，毗鄰北角皇都戲院大廈的天宮台亦獲批建築圖則，涉及樓面7.53萬方呎，將興建一幢29層高住宅物業。

相關地段有超過八成業權由李琪翔旗下公司持有，而李氏曾為新世界收購物業，加上毗鄰新世界北角皇都戲院重建項目，料為相關財團申請圖則。

羅氏擴大長沙灣商廈版圖

淺水灣道92號都獲批建築圖則，相關地段由資本策略（497）及泛海國際（129）持有，獲批興建一幢樓高三層物業，涉及住宅樓面面積約7,551方呎；同區協成行南灣道27至31號，都獲批建兩幢4層高物業，涉及樓面面積2.76萬方呎。

莊士中國結志街16至20號項目都獲批建築圖則，獲批興建一幢26層樓高物業，涉季住宅總樓面約2.84萬方呎。

另外，近年積極發展長沙灣荔枝角道周遭的羅氏地產，2019年年中購入荔枝角道822號後，最新地段都獲批興建成27層高的銀座式商廈，涉及樓面達4.88萬方呎。項目毗鄰同系商廈D2 PLACE，預料發展商繼續積極擴張其長沙灣商廈版圖。

屋宇署同時披露，發出25份入伙紙，包括港島9份、九龍3份及新界13份。