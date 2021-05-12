市區新盤打得火熱，由有利集團（406）發展的大角嘴利．晴灣23，自上周起推出3張價單共117伙，全數將於本周日（16日）早上開售，單位入場費465.3萬元，折實平均呎價20,513元，平同區新盤逾一成，勢低價搶客。

銷售安排顯示，利．晴灣23將於本月16日早上9時半，假紅磡香港嘉里酒店開售117伙，單位來自項目的3張價單，實用面積276至466方呎，屬開放式至兩房間隔，折實價介乎465.3萬元至1,262.4萬元，呎價16,859元至27,426元，3張價單折實平呎價分別1.88萬至2.24萬元，整批平均呎價約2萬元。

是次開售每人可購1至2伙，不設大手客優先，截票日期為本周五下午一時，同日下午五時抽籤。市場消息指，項目現收逾2,000票，以周日發售117伙計，超額認購16倍。

利．晴灣23全盤合共142伙，其中25伙留待市建局作「樓換樓」之用，而實際可供發售單位為117伙。

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