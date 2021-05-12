電能（006）舉行股東會，有股東問會否考慮長建與電能合併，主席霍建寧表示，有關建議已過時，不會再考慮合併；問到電能會否配售港燈股份，予國家電網增持，霍就稱很高興成為港燈最大股東，暫無考慮有關事項。

他補充，疫情影響下集團業務穩定，與監管機構就項目保證回報的每五年一次檢討已屆尾聲，相信對集團未來回報影響不大。問到會否於海外及中國進行併購，他稱進行投資時無分區域，只要有合適及回報理想的項目便會參與，又強調集團現金流充足，現階段無意進行融資。

行政總裁蔡肇中指，公司積極發展綠色能源，目前在澳洲使用太陽能製氫，向現有天然氣網絡注入5%的氫氣，測試其可燃及安全性，期望該比例可提高升20%；又於英國小區測試向天然氣網絡注入20%的氫氣，期望日後增至100%以減排。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略