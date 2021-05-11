黃金在今年第一季度遭遇了自2016年以來最大的季度拋售，3月份有兩天價格跌破 1,700 美元。美元貿易加權指數上升、投資者轉向風險更高的資產，以及美國國債收益率升至近11個月高位，都令黃金價格在今年年初受壓。4月份，隨着市場需求開始恢復正常，金價亦開始回升。

儘管美國、中國和其他地區的經濟形勢有明顯改善，但全球經濟在經過長達一年的封鎖後仍然面臨巨大壓力，距離經濟全面復蘇仍然需要一段長時間。隨着各國政府尋求擺脫疫情危機中的債務，通貨膨脹將成為各個國家的關注，這可能會推動黃金的地區需求，因為黃金是通脹環境下持有紙幣的代替品，能成為通脹對沖工具。

即使去年的黃金市場充滿不確定性，但我們看到幾個地區的黃金需求出現增長。例如，德國的負利率環境增加了黃金作為價值儲存的吸引力。德國超越了印度，成為世界上僅次於中國的第二大零售市場。另外，印度去年的黃金需求在世界黃金協會的數據系列中處於最低水平，未來印度的黃金需求具有顯着的增長空間。我們認為，全球央行的黃金購買量在去年有所下降，但如果利率繼續維持在歷史低位，黃金可能再次受到央行青睞。

黃德泰

富蘭克林鄧普頓大中華區零售業務總監