被視為中環海濱商業地王前哨戰的銅鑼灣加路連山道商業地，上周五接獲6家財團入標競投後，地政總署今日公佈地王得主，由擁有區內商業王國的希慎（014）夥拍華懋集團，合資以197.78億元奪得，每方呎樓面地價18,374元，超出市場預期上限一成半，成係今年首幅百億地王，亦後下月截標的中環商業地定下一指標。

地政總署公佈，加路連山道商業地由希慎興業及華懋旗下子公司博威控股斥資197.78億元投得，成交價較市場預期107至172億元，超出市場預期上限一成半，以地盤面積近16萬方呎，最高可建達107.64萬方呎計算，每方呎樓面地價18,374元。成為繼2017年恒基(012)斥資232.8億元投得中區美利道商業地後，港島第二幅逾百億元商業官地，全港商業及商貿地皮則排名第4位，並為至今每呎樓面地價第二高商業用地。

希慎發公告指，集團與華懋集團分別持該地皮股權的60%及40%，集團附屬公司將出資118.67億元，由希慎內部資源及銀行借貸提供資金。希慎興業主席利蘊蓮指，有關收購為策略性長期投資，為利園區的未來發展和營運創造進一步的協同效應，並為集團增加穩定的經常性租金收益。

消息人士指，新項目落成後，旗下物業組合面積將增加27%，是次有助利園設施、商廈升級及改造，亦毋須重新置換商場上租客組合，提供新空間供新租戶，希慎截至年底定期存款及現金近250億，是次出資逾百億後資金仍充足。另外，集團又稱非常高興能夠與華懋集團合作，雙方皆為長期投資者，擁有相似的投資理 念，非常重視質量和可持續發展。

華懋回應指，與希慎合作成功投得加路連山道商業項目，將成為雙方首個合作發展的項目。集團雄厚的發展經驗及對商業物業市場的深入了解，將有助項目的發展和管理。華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，項目屬核心區罕有的大型商業用地，與區內發展經驗最豐富的希慎合作，相信可與利園區發揮協同效應，利好項目將來發展。除了提供商店及寫字樓樓面，項目更帶有社區設施及公眾休憩空間，為社會創造共享價值，貫徹集團的『三重基線』，兼顧人、繁榮和環境，三者並重。

這幅百億元地王級數的銅鑼灣加路連山道商業地，鄰近保良局、南華會及利園六期對面，前身是機電工程署大樓，機電署搬遷至九龍灣多年，惟地皮一直空置多年，遭審計署狂轟。

雖然地點位處銅鑼灣商業核心區，惟按賣地章程，中標財團不單需要負責興建公眾休憩用地、公眾停車場及幼兒中心、康健中心及長者日間護理中心等政府物業，同時，需要興建行人天橋通往希慎旗下利園商場，而商廈日後更不可拆售，被業界視為財團出價審慎的原因。加上受疫情拖累，經濟前景仍未明朗，地皮發展規模龐大，市場曾估計地皮有機會流標

地皮上周五截標，地政總署共收到6份標書，在銅鑼灣擁有利園一帶商業王國的希慎，被視為中標呼聲較高財團，此外，近年罕見入標的領展房地產基金(823)獨資入標；信置(083)更夥拍嘉里建設(683)、利福國際(1212)及中渝置地(1224)合組方式競投。

萊坊執行董事林浩文指，中標價十分理想，反映發展商對後市信心十足，尤其在市區的商用物業市場。亦反映發展商對新區及成熟區域看法完全不同，成交價亦對中環商業地的地價有參考價值。而且中標發展商在同區有多個項目，可產生巨大的協同效應，亦有利將來的租務策略及定位。估計發展商會起寫字樓及商場為主，作長期收租及投資。林浩文預計總投資約260至280億，長期租金回報率約3至3.5%，資金回收期要約20至30年。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略