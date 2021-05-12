●恒大汽車（708）公布，在中國及國外總共申請專利3,012件，其中已獲得授權專利1,355件，涵蓋純電動底盤架構、懸架系統、轉向控制、制動控制、整車控制、熱管理系統、電芯、電池模組、電池包、電池管理系統、電機和電控、電子電氣架構、車身和內外飾、車聯網、自動駕駛、生產製造、智慧充電等核心領域。

●富智康（2038）預料，今年上半年錄得綜合淨虧損按年減少，截至3月底止的首季綜合淨虧損料約3,804萬元（美元．下同），收入約19.4億元。集團2020年上半年錄得虧損1.01億元；去年首季綜合淨虧損約6248萬元，收入約17.7億元。

富智康解釋，預期錄得虧損，主要由於新冠疫情及相關限制措施已繼續對零組件的供應、交貨時間及價格、全球供應鏈，以及可預見供應時間的長短產生不利的影響，並促成集團在工廠生產及訂單履行方面的變數及相關成本。

●堡獅龍（592，Bossini）公布，截至今年3月底止首季，持續經營業務之收益按年減少11%至2.18億元，持續經營業務之毛利上升1%至1.08億元，而持續經營業務之毛利率上升6個百分點至50%。

集團指，新型冠狀病毒疫情延宕未退，持續干擾全球各行各業的經濟活動、消費者行為及營商環境。由於不利影響在今年第一季度仍然持續，集團的收益表現未達預期。

●「舖王」鄧成波本月7日在場內以每股1.09元，增持松齡護老（1989）40萬股，涉資43.6萬元。增持後，他的持股量增加0.04個百分點至27.01%。

●中國人民銀行公布，4月新增貸款1.47萬億元（人民幣‧下同），低過市場預期的1.6萬億元。截至4月底，人民幣貸款餘額按年增長12.3%，市場預期增長12.5%。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略