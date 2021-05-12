財政部昨（11日）宣佈已聯同3部門在北京討論房地產稅，消息惹來內地網民熱烈討論，部份人憂慮稅項最終轉嫁租客，亦令市民更難上車；支持者則批評內地有很多暴發戶，徵稅有利財富再分配，相關議題已登上微博熱搜榜。事件亦拖累港股內房表現，多隻股份受壓。

是次會議共4部門出席，包括財政部、人大常委會預算工委、住房城鄉建設部、稅務總局，這亦是財政部半年內第3次提及房地產稅。

早在2019年，全國人大已在兩會期間表示，要落實房地產稅法等立法，惟當年並沒有完成有關立法。在2020年、2021年的《政府工作報告》，對於房地產稅更是隻字未提。

直至去年11月，財政部長劉昆在《〈中共中央關於製定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標的建議〉輔導讀本》中撰寫了《建立現代財稅體制》一文，強調須完善現代稅收制度，落實房地產稅立法和改革。今月6日，劉昆再於中國經濟網撰文《建立健全有利於高質量發展的現代財稅體制》，在提及財稅體制改革在「十四五」規劃的重點工作時，指出需要逐步提高直接稅比重，實行房地產稅立法。

內地網民紛紛討論房地產稅，但反應兩極。部份人表態支持，批評炒樓托高樓價，又建議不應只開徵房地產稅，富人稅也要收取；網民又指手上已有一層樓的必須徵重稅，形容他們「太過暴發戶」，有關稅項亦有利財富二次分配。

另有網民憂慮徵稅後「讓買不起房的更加買不起」，又有估計樓價及租金將上升，最終稅務只會轉嫁租客。

內地多位財稅專家分析，由於房地產稅較為敏感複雜，何時完成立法並實施依然沒有明確時間表。此外，在人大常委會公佈的2021年度立法工作計劃中，亦未提及房地產稅。

去年12月，中國社科院發佈《中國住房發展報告（2020-2021）》，曾建議在一些熱點城市和炒樓屢禁不止的城市，率先以試點形式徵收房地產稅，並從根本上實現「房子是用來住的」的定位。

消息拖累內房表現，龍湖（960）跌3.5%，報45.7元；世茂（813）跌2.7%，報21.2元；融創（1918）跌2.6%，報29.2元。

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