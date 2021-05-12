疫情影響，病毒變種再變種，似乎有排都冇得通關、復飛。航空界絞盡腦汁開源節流，國泰（293）旗下香港快運（HK Express）噚日先傳出會推自願「帶薪假計劃」，員工要捱6個月或者9個月無糧出，先有相等於1個月或2個月嘅津貼。今日又有新招——賣古董！

快運喺Facebook隆重介紹呢個叫做「deliverUO」嘅計劃，賣退役機上嘅手推車，會將手推車送到客人屋企，話可以「為食物增添一份航空滋味」。未夠喉仲可以買埋廚房儲物箱同廢物收集車，一式三件成套收藏。

睇返網站，都唔平㗎！第一代 Logo短版手推車賣4,500蚊，短版手推車（高里數版）賣3,380蚊，長版手推車賣5,000蚊，短版廢物收集車賣6,000蚊，飛機廚房儲物箱就賣1,800蚊。開賣唔夠一個鐘，已經賣淨飛機廚房儲物箱！睇嚟香港人真係好掛住呢份「航空滋味」，連花曬又甩漆嘅車仔都咁多人搶購。

華華心諗，唔知快運會唔會加推賣「頭等座位」？等平時冇機會坐頭等嘅大家，都可以試下嘛。

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