阿里巴巴（9988）將於明日公佈業績，有分析認為無論收入及利潤表現如何，外界最關注始終是創辦人馬雲動態及中央監管是否已成過去。

今年4月10日，中國市場監管總局指控阿里巴巴違反《反壟斷法》，對其罰款182.28億元人民幣，是中國《反壟斷法》歷來案件中最高。阿里回應表示，對於處罰「誠懇接受，堅決服從。」阿里本周初舉行第17屆「阿里日」，並開放全國的園區，方便員工親友探訪員工，近月轉趨低調的馬雲亦終現身杭州總部。

《彭博》評論認為，雖然阿里欲證明「最糟糕的時刻已過」，現時表面和諧，但一些關鍵問題尚未解決，包括阿里旗下螞蟻集團仍與監管機構斡旋、上市前景未明，同時中央亦正規管數據使用，偏偏數據是阿里最具競爭力的核心，當局甚至迫使阿里出售南華早報等媒體資產。另外，富達投資、華平投資等投資者已大幅削減螞蟻金服的估值，由之前的3,200億美元，大減至290億美元。

市場預計阿里今年3月，收入將按年升58%至1,804億元人民幣，並從疫情中復蘇，故百億罰款其實沒有想像中嚴重，反而有助釋除阿里的不確定性，現時中央亦似乎將注意力轉向其他競爭對手，美團（3690）成了頭號目標。

連串監管行動或者反映中國政府已遠遠超出反壟斷目的，相信未來會以更多不同方式，迫使企業開放數據庫，試圖掌控全國數據市場。中央正向數碼基礎設施投入資金，起草有關數據使用的新法律，並在全國各地建設新的數據中心，目的是將中國定位為未來幾十年世界經濟轉型的領導者。

近期科技股疲弱，除了阿里本周公佈業績，嗶哩嗶哩（9626）美國時間周四亦會公佈首季業績，百度（9888）及網易 （9999）則在下周二（18日）；摩通最新給予阿里目標價310元 、嗶哩嗶哩1,600元、百度350元、網易200元。

阿里半日收報216元，升4%；嗶哩嗶哩報774元，升6.1%；百度報183.2元，升3.7%；網易報167.4元，升4%。以潛在升幅計，摩通看嗶哩嗶哩最牛，潛在升幅達1.06倍。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略