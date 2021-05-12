食品技術初創公司Atomo Coffee研發出無咖啡豆的咖啡，無咖啡豆的咖啡是由升級再造材料製成，例如葵花籽殼和西瓜籽等經過化學處理，產生仿似真實的味道和口感，所產生的研磨物像普通的咖啡一樣，可以被沖泡，含有咖啡因。

咖啡產業價值1,000億美元，是世界上最容易受到氣候變化影響的產業之一，最常見的阿拉伯咖啡豆在涼爽和有雨地區最易成長，全球變暖導致這些地區萎縮。英國基尤皇家植物園的科學家在前年發表的一份報告顯示，在未來七十年內，阿拉伯咖啡可能會喪失至少50％的棲息地。隨著溫度持續升高，種植者為了尋找涼爽的溫度而移居，森林砍伐率也在上升。

公司創辦人Andy Kleitsch和Jarret Stopforth有見及此，決定進入市場，經過兩年多的研發，終於在今年出售自行研發的罐裝冷泡咖啡。他們計劃擴展至即溶咖啡，在家手沖咖啡和全豆咖啡。

自2019年以2.5萬美元在眾籌平台Kickstarter啟動，該公司已在兩輪融資中籌集了約1,150萬美元。現在，其支持者包括李嘉誠紅顏知己周凱旋主理的維港投資（Horizons Ventures），曾投資植物肉品牌Impossible Foods Inc.，以及聚焦食品科技的S2G Ventures，其投資組合包括Beyond Meat（BYND）。

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