【本報訊】市區新盤戰況激烈，恒地（012）啟德The Henley過去周末銷情暢旺，同區貨尾欲分一杯羹。會德豐Monaco昨推壓軸30伙，折實平均呎價25,401元，比The Henley最新四號價單均價28,548元平12.4%，本周六以先到先得形式開售。

發展商指，Monaco累售354伙，套現逾43億元。盡推最後30伙，均為三房連儲物房間隔，面積678方呎，平均呎價31,553元，扣除最高19.5%折扣，折實平均呎價25,401元。入場費1,631.9萬元，呎價24,069元。

鴨脷洲逸南最細183呎

恒地營業（一）林達民指，啟德The Henley累沽138伙，套現逾17億元，料日內加推，最快下周賣樓。系內元朗尚悅．天城11號屋，面積1,777方呎，天台431方呎、前庭114方呎及花園138方呎，招標2,487.8萬元成交，呎價14,000元。

港島方面，黃竹坑港島南岸晉環近日大賣逾420伙，部署周六再開售160伙，另招標8伙，首度推出複式戶。同區單幢盤起動，恒地鴨脷洲逸南昨上樓書，料本月賣樓；設138伙，其中開放式90伙，面積183至186方呎；一房44伙，面積242至264方呎。高層設4伙特色戶，面積300至334方呎。預計關鍵日期2022年10月31日，樓花期長一年半。

新地（016）沙田瓏珀山昨招標沽5伙，套現逾1.34億元，一伙分層以3,084萬元售創標準戶新高。同系的南昌站上蓋匯璽III昨再沽4伙，成交價1,069.84萬至3,223.17萬元，呎價最高見3.08萬元。

個別新盤錄撻定，元朗山水盈最新有兩伙在本月3日沽出的單位撻定，成交價分別1,373.4萬及1,621.85萬元，料遭沒收定金5%即近150萬元。