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冰說聰明｜水退後一地腰斬股（青冰）

1小時前
columnist
專欄作家 : 青冰

股神巴菲特有一句名言係，當水退了就知誰人沒穿泳褲，雖然聯儲局多次強調唔會咁快收水，但市場就以殺估值方式呈現水退，睇標普、納指及道指，應該完全睇唔出有股災，小調整而已，但只要睇吓幾個月前老散喪炒的港股美股，大部分已從高位腰斬。

殺估值有幾悲慘，睇以下數字便知，青冰用彭博機篩選了今年創過52周新高，市值逾百億的港股，截至星期二收市，從高位下跌逾三成的股份，有87隻，排頭位是中國有贊（8083），從高位跌了63%。這隻創仔食正SaaS大浪潮，在2月底仲做大刁，青冰記得份通告過百頁，有唔少高手拆解過私有化單刁及如SaaS在主板上市的估值，但無論做幾多功課，水退就乜都無情講，只有止蝕才能保命。SaaS、軟件及雲計算概念在這87股中佔了唔少位置，可見升得高就跌得甘，微盟（2013）都從高位跌了59%，跟中國有贊叮噹馬頭呀。

至於其他股份，大致可歸類為汽車、飲食及契媽股，大型車股隻隻都係千億市值，但跌起上嚟一樣咁甘，比亞迪（1211）及吉利（175）都從高位腰斬，長城汽車（2333）亦跌四成，反而妖味最濃的恒大汽車（708），只跌三成；國內火鍋生意係咪唔掂，青冰唔太清楚，但呷哺呷哺（520）及海底撈（6862）就分別跌了59%及50%，認真嚇人；契媽去年呼風喚雨，威力去到今年頭兩個月都仲得，在港股都有點石成金，屢次見到佢加注移卡（9923）、眾安在線（6060）及平安好醫生（1833），但隨著近月契媽光環消失，三者皆從高位下跌56%、47%及42%，上近日ARK的交易記錄更顯示契媽連番減持移卡，是信念動搖，還是嚴守止蝕呢？

退潮後股價腰斬，難免有股民會覺得抵買，但上面累積了海量蟹貨，博反彈不成隨時被逼長揸，戰友要小心行事啊。

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