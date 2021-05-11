【本報訊】港股昨日小股災，投資氣氛欠佳下，金融、汽車、資源等板塊均見沽壓；惟有北水流入吸納個別股份。除科技股外，友邦（1299）、港交所（388）、滙控（005）等有份拖冧大市，跌幅分別為3.1%、2.6%及1.6%。

美銀下調吉利評級

吉利（175）4月份銷量按年跌5%，至10.03萬輛，並遭美銀下調投資評級；該股插6.4%至17.98元。

連日受追捧的資源股，亦難逃回吐。江西銅（358）跌7.7%，報21元；中國有色礦業（1258）跌5.2%，報5.13元。「三桶油」的跌幅則介乎2%至3%。另外，中國公佈人口普查結果，輔助生殖及教育股應聲下挫。睿見教育（6068）及天立教育（1773）分別插18.2%及17.1%。

北水昨日轉淨入49.3億元， 騰訊（700）、小米（1810）及美團（3690）各有逾10億元北水淨入。耀才證券研究部總監植耀輝表示，北水走勢為左右後市的關鍵，若北水買貨規模加大，將有助改善投資氣氛。

他又指，目前港股未跌穿上落市格局的底部，惟跌穿支持位28256點後，下個支持位將是3月低位27505點，「在市場欠缺好消息，加上A股升勢乏力下，再試底機會較大」。