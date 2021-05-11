【本報訊】Tesla原定把上海超級工廠打造成全球電動車出口中心的計劃急轉彎，路透周二引述消息報道，Tesla緊急煞停擴充上海超級工廠計劃及沒有投地，主要受中美緊張關係影響。Tesla股價昨於美股盤前一度失守600美元水平，急挫6%至590.3美元；至美股早段沽壓稍為紓緩，Tesla則跌2.67%，報612.25美元。

路透引述多位匿名知情人士報道，中美緊張局勢引發前景不確定性，Tesla沒有按照原定計劃，於今年3月參與上海超級工廠對面一塊土地的投標活動。目前Tesla於上海臨港設置的超級工廠佔地約210英畝，若Tesla按原計劃購入該塊土地及擴建廠房，可望提升每年電動車產量增加20萬至30萬輛。

另一位消息人士向路透表示，Tesla上海超級工廠仍有工業用地，原先用作興建廠房的地方，現被公司用作停車場。路透取得第三位匿名消息人士稱，Tesla將來購買更多土地，擴電動車生產線，冀把每年產量擴大至50萬輛或以上。另一位知情人士則透露，上海政府目前與數間公司洽談，擬把上述的土地出售，用來設置新能源商務車生產廠房。Tesla回應路透指公司的上海廠房正按計劃開發，上海市政府拒絕置評。

巨額關稅影響建廠計劃

路透報道指出，美國前總統特朗普對中國進口商品徵收關稅措施，沒有因為美國總統換屆而撤銷，美國對中國進口的電動車維持徵收25%關稅，讓Tesla把上海超級工廠發展成全球電動車出口中心的如意算盤未能打響。

Tesla於上海超級工廠擴展計劃生變，跟馬斯克反覆多變的行事風格如出一轍。事實上，馬斯克於上月底分析員電話會議曾表示，將加快提升中國電動車產能，並為中國、歐洲、中東、非洲等國加強基礎設施和支援。此外，Tesla向美國證交會申報文件顯示，月初已全部償還跟上海超級工廠支出的相關貸款，涉6.14億美元。有分析指Tesla於上海超級工廠較美國和德國的工廠更具優勢，因為公司可直接採購中國生產的電動車零部件及降低勞動員工成本。

Tesla的首兩大市場分別為美國及中國，今年首季中國市場收入錄30.43億美元，按年升2.38倍。49歲的馬斯克穿梭在中美兩國政要之間，設法兼顧自己跟中美兩國領導關係，他一方面高調地把「愛中國」宣之於口，冀於中國市場站穩陣腳 ; 另一方面亦向華府供貨及領取補貼資助。若中美關係交惡，政治風險將成Tesla業務的絆腳石。今年3月傳中國禁Tesla駛入軍事營區，因Tesla電動車配備的車外鏡頭及感應器疑收集數據。

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，Tesla盤前股價跌，並非單純受新聞暫停上海工廠買地計劃影響，而是近期科技股也較疲弱，主要成因是大市對通脹憂慮升溫。他又指目前Telsa股價仍「高到飛起」，而且勢頭已去，不建議投資者入手，持倉者亦不宜加注。