投資與投機有甚麼分別?最近成為財演界熱話。

原來,11年前一名服務中資銀行的財演寫了篇叫《買樓發達已不復再 泡沫爆破指日可待》的文章,並提出買樓目的只有三個:「一是自用自住;二是租人家住;三是善價而沽。學術上講,第一類是有折舊無增值的消費;第二類是享定息收益的投資;第三類則是純賺價差的投機。」11年間,樓價一升再升,因誤信甚麼「泡沫爆破指日可待」而賣掉手上物業的人,都只會有點想「投井」的感覺吧。

同一樓房,享定息收益的才算投資,純賺價差的都是投機?在美國學術界打滾多年,我從未聽過行家有興趣這樣區分「投資」和「投機」。關於定息收益,難到整個金融學界的問題反而是:為甚麼有公司願意派息?一般財演都知道,收息股有一定市場;一般財演亦知道,股價會在除淨日按股息多少作出調整。低水平財演卻不懂問,賺股息和賺價差都是賺錢,當股息稅比資產增值稅重,「投資」的成本比「投機」高,何解仍有公司願意派息?這個學界稱之為「股息之謎」(dividend puzzle)的難題,至今我們仍未有滿意答案。

激勵女友的炒股貼士:投資長期不派息的公司,回報不一定比收息股低。

Babe問我買Tesla算不算投機,我引述Tesla的公開聲明:「Tesla has never declared dividends on our common stock. We intend on retaining all future earnings to finance future growth and therefore, do not anticipate paying any cash dividends in the foreseeable future. 」女友震驚:「咁多年唔派息,可見將來都唔派,寧願將啲錢買Bitcoin都唔派!」我解釋:「有錢就派息,公司集資發展成本就更高。所以唔派息,股民唔一定為咗投機,而係睇好公司有更大發展。」

徐家健

美國克林信大學經濟系副教授

fb.com/economics3.0/