台灣新北市和宜蘭縣昨日分別有感染源頭不明肺炎確診個案，並進入社區感染階段，疫情指揮中心向外表示不排除提升防疫層級至第3級。

台灣股市今日顯著下跌，台灣加權指數曾大跌逾1,400點，現報15,640點，跌942點，跌幅5.06%。

彭博報道，因應疫情進一步收緊社交限制嚇怕投資者，今日台股最多曾跌至8.6%。元富證券Paul Cheng表示，由於對疫情的擔憂，投資者對台股信心已經崩潰。

台灣《蘋果新聞網》報道，隨著恐慌性拋售湧現，指數已創史上單日最大跌幅；中鋼、航運3雄都跌停，電子股也全面重挫，投資者一片哀嚎。

國安基金執行秘書阮清華表示，疫情導致投資人恐慌心態，形成多殺多（急於拋售），但台灣經濟基本面仍強，呼籲投資者冷靜，國安基金會密切關注股市後續發展，如有必要當然會提前召開臨時委員會，決定是否進場。

阮清華表示，從基本面來看，第一季經濟成長率8.16%，且進出口年增率2成，許多上市櫃公司獲利創新高，顯見台灣經濟基本面很好，至於疫情雖然轉趨嚴峻，但相信中央疫情指揮中心會妥善處理，投資者無須過度恐慌。

華南投顧董事長儲祥生表示，對比去年，這是從來沒有看到的情形，台股接下來的發展很難預測，本土疫情對服務業將是首當其衝，但後續要觀察生產面、製造業是否受到影響。而台股要止穩還是要看疫情能否控制。

台積電最多曾跌近9%

而權重股台積電最多曾跌逾9%至518元新台幣，創今年1月以來新低，現報545元新台幣，跌4.55%。

公司早前公佈，4月收入較上月減少13.8%，較去年同期增加16%。首4月收入較去年同期增加16.5%。

台積電「2021技術論壇」預計在6月1日在全球展開，首場將在北美舉行，其次在6月2日於中國、歐洲及台灣舉行，而由於疫情因素，今年維持和去年一樣將以網上會議舉行。

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