按社會學家Maja Jovanovic 的觀察，女性比男性傾向表達歉意，結果令姐妹們在男性主導的社會中，更顯弱勢。她於是寫了《Hey Ladies, Stop Apologizing》，教女士萬勿慣性道歉，以免削弱個人的權威和說服力。

兩年前情人節前夕，英國一間網上花店問國民一日講幾多次「“sorry」。結果男士的平均數是 8 次，女士 為10次，高出25%。

美國滑鐵盧大學團隊以大學生為研究對象，亦證實女生的確比男生更容易道歉。男女生各有8成左右同意當自己冒犯了別人，便應該致歉，比例上沒有性別差異。不過，在女生眼中構成冒犯行為的門檻，卻遠比男生為低。面對同一處境，女生較易感受到對方不悅，道歉比率亦隨之上升。

Maja教授舉例說，一般人遲到都會先說一句對不起，以示歉意。她建議女士可以改說，感謝大家等候。不小心在路上與陌生人踫撞，可以唔講唔好意思，而改說：「請你先行。」

不致歉也可以同樣禮貌得體，不過這只是日常生活小節上的技巧，遇上嚴重錯誤還需按比例鄭重道歉。

日前，2300名市民被送去竹篙灣強制隔離，過程中由資料登記、生活設施、食物衞生以至訊息傳遞等環環出錯，怨聲載道。

出事之後，特首既沒有視察現場，也沒有指派官員查找不足。她選擇了給受影響居民派發一封信，說：「我謹在此衷心感謝你的體諒和積極配合，為抗疫作出貢獻！！」

信中沒有絲毫歉意，有居民在周日獲准離營時把信撕毀。特首的親筆信反而提供了道具給居民在鏡頭前洩憤。到了周二，特首才向居民表達遲來的歉意。

應該嚴肅道歉的時候卻說感謝，結果是火上加油。

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