中國企業債瀕瀕違約，外媒報道，中國在岸債券違約正衝向1,000億元人民幣大關，速度之快為史上最高。

《彭博》整理數據顯示，今年在岸信用債違約涉及本金合計已達998億元人民幣，包括58單公開發行債券，和15單私募債券。違約規模勢將連續第4年突破1,000億元，而且比過去幾年發生的時間更早，此前最快是2019年，當年到9月時違約規模才突破1,000億元。

招商證券信用分析師李豫澤表示，今年境內信用債違約量級將創下歷史新高，打破「剛兌」、國企違約率抬升等反映了監管對違約的容忍度提高，並形容違約是「中國信用債市場走向成熟的一個重要環節」。

法巴資產管理新興市場債券主管Jean-Charles Sambor則認為，中國決策者傾向於體系中暴露更多的信用風險，以改變投資者的思維方式，促使他們更多地關注信用風險本身，而不是猜測政府否會支持。

從行業來看，中國去年為嚴控地產企業債務風險祭出「三道紅線」後，開發商成為違約重災區；首季度華夏幸福和天津房地產集團，違約規模已超越了100億元人民幣。其他行業中，海南航空和紫光亦違約逾百億元。

部分企業雖未發生債務違約，但風險憂慮不斷，冀中能源延遲償債、重慶能源銀行票證違約，地方政府對當地國企的支持力度不足令市場感到擔憂。此外，推遲發布年報、被多家評級機構降級的華融的狀況，也牽動投資者神經。

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