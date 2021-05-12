據《路透》引述兩位知情人士表示，Tesla（TSLA）正尋求進入價值數十億美元的美國可再生能源信貸市場，希望從拜登政府邁向新的零排放目標的過程中獲利。

消息人士指，Tesla是至少8間在環境保護署申請中與發電和可再生能源信用額相關的公司之一。環境保護署列出待處理的申請名單，其中包含一些詳細資訊，但不會列出公司名稱。

Tesla的加入有可能重塑2000年代中期建立的可再生能源信貸市場，以促進對美國生物能源產業的投資。直至去年，該市場產生了約180億信用額度，目前由乙醇生產商主導。特斯拉的應用可能與沼氣發電有關。

兩位消息人士稱，預計拜登政府將審查環境保護署的申請，並列出電動車如何在可再生能源標準下，符合交易可再生能源信貸額度的資格。

Tesla和其他電動汽車製造商加入可再生能源計劃可能會吸引對基建的投資，包括電動汽車充電站。

捲入內地車主維權事件 Tesla：響應行業發展進一步發展規範

Tesla近日捲入內地車主維權事件，及後被內地市監局與中央網信辦、交通運輸部、應急管理部消防救援局等部門約談，討論有關國內消費者近日反映的汽車安全問題，並要求Tesla遵守中國法規。最新官方微博表示：我們支持並響應行業發展進一步發展規範，共同助力技術創新。歡迎大家積極向有關部門建言獻策，推動汽車行業健康有序發展。

Tesla盤前跌0.59%，至613.53美元。

上海超級工廠二期擴建確認停工

據騰訊新聞《一線》從接近Tesla上海超級工廠的人士確認，上海工廠二期擴建項目目前處於暫停狀態，Tesla未有回應騰訊新聞《一線》查詢。

特斯拉二期擴建項目為自貿區臨港重裝備產業區G4PD-0303單元N01-03A地塊，佔地面積46.11萬平方米，所有權歸屬臨港區管理委員會。資料顯示，該地塊在數月前的競拍中「流標」，而當時的競買申請人僅為1人。

Tesla於2018年7月份與上海臨港簽訂合作備忘錄，宣佈在本土之外建設最大的海外工廠上海超級工廠，預計產能50萬輛。Tesla上海超級工廠在2019年1月7日正式開工，第一期產能25萬輛。該工廠主要用於生產Model 3和Model Y。在2020年1月7日，創辦人Elon Musk親臨上海，首次向10名中國買家交付上海工廠生產的Model 3，並啟動了第二款車Model Y的生產。

上海超級工廠令Tesla在中國市場的銷量迅速攀升。中國乘聯會數據顯示，去年Tesla在中國市場的銷量為13.75萬輛，是中國新能源汽車市場銷量最好的汽車品牌，不過在今年第一季度維持中國新能源汽車市場銷量第一的品牌之後，剛剛過去的4月份銷量按季跌27.15%至2.58萬輛。

分析人士認為，4月份銷量下降主要是由於汽車市場的季度銷售習慣所致。4月份是第二季度首月，正處於廠家訂單與產量的調配期。

不過，4月下旬進行的上海車展上，特斯拉遭遇中國市場前所未有的輿論危機——一名穿着印有「特斯拉剎車失靈」T恤的女車主，站上特斯拉展臺的車頂進行「維權」。

臨港區管理委員會在批地時對擁有50年使用權的Tesla上海工廠的作出多項詳細要求，被要求在5年投資140.8億元人民幣，並在2023年年底時實現產值750億元人民幣以上，並產生22.3億元人民幣的年税收。否則，Tesla就要交出土地，但會獲得有關土地租用、樓房及設備的相應資金補償。

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