銀娛（027）今日舉行股東周年大會（AGM），92歲的主席呂志和無懼近期變種病毒持續，親身出席及主持AGM，身在澳門的公司副主席呂耀東則透過視像出席AGM。

市場估計，今年五一黃金周的博彩收入回復疫情前約六成水平。銀娛策劃部高級董事杜梓基認為，六成是偏高的估算，而集團的博彩收入與市場水平相若。

呂志和表示，澳門銀河「第三期A」預計今年底開幕，第四及五期原本預計明年底開幕，但因疫情有可能略延遲數個月。

他坦話，內地政府希望貴賓廳規模盡量減少，故銀娛新建的設施及發展策略，都集中招徠中場客。

被問到銀娛會否發行澳門元債，杜梓基指，集團現有足夠現金發展，暫未有計劃發行澳門元債，但會持續審視情況。

首季EBITDA按年升2倍

銀娛今年首季經調整EBITDA按年增加2.04倍至8.59億元，主要是淨贏率偏高而增加1.69億元，若調整有關幸運因素，銀娛首季正常化EBITDA為6.9億元。

若單計博彩業務，銀娛今年首季EBITDA為9.21億元，按年增1.3倍、按季增6%。今年首季，銀娛建材業務EBITDA為1.56億元，集團淨支出另為2.18億元。

首季收益細分下，博彩淨收益38.57億元，按年跌5%、按季升6%，博彩淨收益佔集團淨收益比例為76%。

呂志和指，自從去年9月下旬恢復自由行以來，澳門市場呈現早期的復甦跡象，預計未來幾個季度業務會逐步改善，但疫情反覆可能對業績帶來重大負面影響。

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