香港電動車充電位難求，尤其核心區旺位更經常爆滿，網上更有充電車群組，每日分享燃油車霸佔充電車位等趣事。現實中，隨着各大車廠推出新款電車，香港除了Tesla的專用車位外，其他充電站需求亦大增，數年前投資建設充電站的基石科技（8391），單計去年所建的充電站已逾800個，按年增逾100%，目前擁有逾1,700個充電車位，佔全港3,351個充電位接近一半，不過全港電動車近1.9萬架，即6架車搶1個位。執行董事劉偉恩（Lawson）認為，長遠要一車一充電位，才能解決供應問題。不過目前Tesla市佔率接近80%，非Tesla的充電站供應商要突圍並非易事。

根據最近一份《財政預算案》公佈，截至去年底香港登記電動車約18,500架，當中電動俬家車約18,100架。不過根據環保署公佈數字，全港政府停車場共有1,119個充電位，連同政府以外場地，全港共有3,351個充電位，即平均6架電動車爭一個充電位。全港供不應求，全港目前有3間公司加入充電供應商行列，當中Lawson營運的基石科技目前的充電站最多，逾1,700個，單計去年已淨增長850個，「其實最好係一架電動車可以有一個專屬充電位最好，以現時香港萬幾架車，要多3至4倍嘅充電位先至滿足到。所以都睇好未來個充電位增幅。」

建充電站需時一年

儘管充電站需求大增，但要投資建議並非易事，尤其跟各屋苑商討興建充電站，更遇上不少問題。首先，一般舊式大廈的設計未必符合安裝要求，其次是大型屋苑在安裝前又要符合公平原則，「一般裝都會想全部車位裝晒，因為想公平嘛，但有啲車主同業主會覺得自己用汽油車，點解要裝充電位，部份業權分散嘅，想拉電線可能又用到公共空間。」因此，基石所設的充電站投資方式跟一般不同，他們跟屋苑或停車場業主合作後，會自行承擔建設充電站的投資成本，再以時租或月租方式收費，「例如月費880蚊，就有250度電，平均1度電行到5至8公里。」

Lawson透露，目前一個充位的建築成本大約3萬元左右，而停車場車位總數目以及設備亦會影響整體成本，「停車場係一層嘅成本就平啲，如果係多層咁就貴好多，由幾十萬至幾百萬不等。」同時新建一個設電充位，一般要花費6至9個月時間，有部份甚至花了兩年才建成。另外，舊式屋苑因電力設備問題，不必能安裝到充電位，要由電力公司去協助加大電力供應。例如他們投資在南昌某停車場便是100%車位都有充電站，但其他車場可能只得十數個車位有充電設施。

Tesla壟斷市場

目前大部份非Tesla專用的充電位，設有慢速及中速充電，而Tesla除了中速充電，亦設有快速充電，若充滿電後車主沒駛走汽車，每分鐘會收取更高費用，防止充電位被人濫用。不過目前香港電動車市場，仍然由Tesla佔主導權，市佔率接近80%，即香港目前約有1.48萬架Tesla電動車，不過大部份Tesla車主都會選用Tesla自營的充電站，理論上，非Tesla的充電站供應商，目前客戶源是得約4,000架其他牌子電動車，當然Tesla車主亦會使用其他充電站，但明顯其他車廠推進新電動車的步伐，會影響充電站供應商的發展。政府早前宣佈調高汽車首次登記稅30%，同時提高電動車「一換一」減免上限至28.75萬元，提高車主更換電動車誘因。當中「雷聲」較大的Benz，於3月開始接受電動車EQA 250訂單，消息指已收單約數百張，今年底會陸續交車，連同Kia、比亞迪、寶馬以及保時捷等等。

Lawson坦言，目前投資回本期大約要3年，加上仍處投資期，難言何時才能回本，但留意到各大車廠已經陸續推出更多電動車，有部份車廠更會在10年內停產汽油車，「講緊未來10年個增長係30倍咁去計算，所以仲有好多空間去發展充電設施。」

充電位置影響車主需求

記者在訪問當日，跟Lawson及另一位車主駕駛電動車到石蔭停車場試用充電位，由於是下午時份，該停車位十多個充電位只得數架車使用，充電位位於停車場4樓，由地面駕駛進去需時約5分鐘。車主Kelvin就認為，很多商場均設有收費或免費充電車位，一般是1至2小時，若部位充電位設在較高樓層或較不方便的位置，會減低車主使用的誘因：「你去到停車位都要5至6分鐘，跟住到拍卡出去停車場又要幾分鐘，加埋拉線各種動作，可能1個小時車租入面，得40分鐘右右畀你去充電，咁樣好趕頭趕命，尤其如果你用Tesla嘅話，更加唔想去其他充電位。」例如Kelvin經常使用的東港城停車場，Tesla的充電位位於停車場出口附近，「駛入嚟即刻叉到電，出返去過程只係兩分鐘。」不過現場觀察20分鐘，6個充電位爆滿，有車主充完電後離開不到5分鐘，已經有另一架電動車駛入及叉電，可見需求之大。記者之後再去同區尚德停車場的中電充電站，兩個車位亦有一架車使用當中。

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