英國保誠（2378）今日在股東會前夕披露業務最新情況。執行總裁Mike Wells表示，今年首季受制於跨境限制，中國內地客跨境投保困難，導致香港的銷售額下降，但集團的亞洲及非洲業務仍產生年度保費等值銷售額11.93億美元，較去年同期增長14%，新業務利潤增加21%至6.24億美元。

他指，若撇除香港，年度保費等值銷售額及新業務利潤分別較2020年第1季度增長35%及64%。於今年第1季度，就年度保費等值銷售額和新業務利潤而言，中國合營企業是集團最大業務，這有賴於其多渠道及多產品業務模式的強勁表現及其廣泛業務的進一步滲透，現已覆蓋20個省份及99個城市。

Mike Wells指，集團的亞洲及非洲業務延續2020年第3、4季度建立的良好勢頭。2021年第1季度的年度保費等值銷售額較2020年4季度增長4%。若撇除香港，則年度保費等值銷售額較2020年第4季度增長14%，較2019年第1季度疫情前的銷售額增長30%。

同樣，若撇除香港，新業務利潤較2020年第1季度增長64%，新年度保費等值銷售額及溢利率亦均有增加，反映正面的經濟影響及有利的產品及渠道組合。所有市場（不包括香港及印尼）的年度保費等值銷售額及新業務利潤均較2020年第一季度有所增長，亞洲九個市場維持或增加健康及保障組合。

集團中國業務錄得年度保費等值銷售額較2020年第1季度（該季度受到與冠狀病毒病相關的影響）增長70%。此表現乃受惠於所有分銷渠道的擴張，特別是代理銷售能力大幅提升。

Mike Wells指，於2020年第1季度，受惠於季節性促銷活動的時機，中國的銷售水平亦較上期有所回升。泰國方面，集團與 TMB Bank訂立的強化銀行保險分銷協議於今年1月1日起全面啟動，帶動年度保費等值銷售額增長56%。非洲方面，八個市場中有六個市場錄得年度保費等值銷售額雙位數增長，整體年度保費等值銷售額較2020年第1季度增長32%。

保誠預計，Jackson分拆將於今年下半年度完成，惟須待監管機構及股東批准，預計Jackson National Life於分拆之時的風險為本資本比率將超過450%；另外，保誠考慮於分拆完成後籌集25億至30億美元的股本，藉以提高財務靈活性及減低資產負債表槓桿。

美國業務分拆完成後，英國保誠只專注於亞洲及非洲增長機遇的企業結構性轉型。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略