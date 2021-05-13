京東物流市傳於下周一（17日）公開招股，並更新了聆訊後資料集。在修訂版中，除了預告虧損淨額惡化，更特別在多處修飾及改動一些中文用字，以往在一般新股較為少見。

例如提及COVID-19去年初在中國的爆發，由「蔓延」改為「初始傳播」（initial spread）。此外，京東物流亦在一些句字補充更多內容，以提高準繩度，例如提及公司可能因為內地《反壟斷法》而被處以最高人民幣50萬元的罰款，特別指是「因未事先申報」而被罰款。

大部分上載到聯交所網頁的上市文件，都是先以英文書寫，再由專業的翻譯員及律師英譯中及進行校對。對比京東物流上市文件的中、英版本，英文版本改動比較少，反而中文版有多處用詞修飾。單是「概要」一個章節，已有不少改動，例如「隨著消費者習慣於線上購物......」改為「隨著更多的消費者習慣......」，甚至連多餘的「的的了了」都刪除，例如「可能不再收到與COVID-19相關的政府政策支持」改為「可能不再收到COVID-19相關政府政策支持」，相信該公司在這兩周，除了忙於進行投資者推介，在翻譯方面也下了一定功夫。

財務方面，京東物流表示，首3個月收入224億元（人民幣，下同），按年增長 64.1%，毛利為2.31億元，按年大跌72.7%，毛利率 遠低於去年同期，主要由於去年COVID-19相關影響；及去年下半年參與營運的員工數量大幅增加，及增加倉庫面積、綜合運輸線路數量及其他物流基礎設施。鑒於中短期內對業務增長及市場份額擴張的關注超過盈利能力，因此該公司預計其盈利能力在短期內可能會發生波動，並因季節性因素而進一步加劇，預計今年全年虧損淨額將顯著增加。

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