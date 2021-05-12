繼上期之後，筆者再跟大家分享一下中國旅遊業的情況。在疫情期間，中國酒店的入住率一度大跌，但近月已回復到80-90%左右，情況理想，未來甚至有機會進一步上升。從投資的角度而言，即使酒店業這個板塊的經營模式不算有太高的增長，但也可受惠於經濟的周期性復蘇，而這一切都要歸功於國內旅遊。

即使中國的疫情早已受到控制，但在未來一段時間，筆者相信國際旅遊仍然會持續停頓，直至各地疫情均好轉為止。當然，部份國家也開始推出了「旅遊氣泡」，與一些疫情同樣受控的國家互相通關，但目前為止，畢竟只有少數國家有類似的政策。所以，國內旅遊便成為了新興的活動。

在香港，我們都聽過staycation一詞，即是在家中或附近度假。事實上，我們見到每逢假日，不論是離島或西貢等地都人頭湧湧。而在地大物博的中國，staycation一字的定義就更加廣闊，除了在周末與家人到附近的地方消費過夜，也可以利用長假期到不同的城市旅遊。

新世代消費力強

黃金周便是最佳的例子。根據中國文化和旅遊部數據的測算，在剛過去的五一黃金周假期，全國國內旅遊出遊人次達2.3億，同比增長119.7%，已完全恢復至疫情前的情況，國內旅遊收入更達1,132.3億元人民幣，按年增長 138.1%，相關的在線旅遊平台、酒店及食肆均非常旺場，某程度回應了「內循環」的國策方向。

筆者更了解到，部份上市的大型連鎖食肆集團早着先機，趁着一些弱小競爭對手捱不住而倒閉之際，在去年下半年加快開店的速度，擴大市場佔有率。

在中國，我們也留意到新世代消費者的力量及其帶來的轉變。在以往的一孩政策下，中國的新世代集「父母、祖父母、外祖父母」萬千寵愛在一身，相較於年長一輩，他們更願意花費及借貸，消費行為跟歐美國家漸漸趨近。

新世代對於品牌的忠誠度不高，也不介意嘗試新牌子，但就相當重視社交網絡的效應及分享體驗。

還有一點，就是相比香港，內地年輕消費者更加習慣在網上購買一切生活所需，不會花時間在實體店閒逛。以上種種行為，都會影響着全中國消費行業的生態及增長亮點，值得投資者細心研究。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理