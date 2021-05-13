2019年，有債王之稱的基金經理格羅斯（Bill Gross）退休，Nick Maroutsos便接替其在駿利亨德森（Janus Henderson）的職務，出任駿利全球債券主管，目前管理約4,000億美元資產。不過，年僅44歲的Maroutsos卻有意年內辭職，《彭博》亦報道美國不少勞動人口，因應疫情而考慮提早退休。

Maroutsos周三（12日）接受《彭博》電話專訪時指，打算今年10月離任，開展第二人生，包括與孩子踏上旅途。當年他因成為債王接班人而名聲鵲起，如今他只想帶着14歲女兒到處去看長曲棍球全國聯賽，以及攜妻和另外兩名幼兒共度美好時光。

事實上，經過漫長的抗疫之路，不少美國富豪也感到人生苦短，希望擺脫日常工作的束縛。他形容自己在固定收益市場打滾20年後，現在是職涯上按下重置按鈕的最佳時機，「疫情不僅讓人重新評估他們的職涯，更重新審視了人生目標。我花了很長時間去思考未來10年，而我比較幸運能在這個年紀便去想。」Maroutsos直言將來可能仍會工作，「一年後，我可能會重新出山，現時正尋求穩定收入以外的機會，但其他事情諸如音樂、烹調等，我根本做不來。」

Maroutsos主打駿利短期收益ETF，相關市值達30億美元，自去年3月以來回報2.5%，絕對回報基金一年回報率則為2.4%。

Maroutsos畢業於加州大學聖迭戈分校經濟學系，並獲得UCLA工商管理碩士學位。他於1999年加入由格羅斯一手創立的債券投資帝國太平洋投資管理公司（Pimco），擔任分析師和客戶經理；2007年，他獨立門戶成立固定收益投資公司Kapstream Capital，8年後駿利收購該企大部份股權，當時格羅斯亦已離開Pimco加入駿利。

在美國，市民最早可以在62歲時申請退休福利（Social Security Benefits），但由於是結合通脹指數，根據一個人收入最高的35年平均月薪酬來計算，越早領取未必一定好。不過，據《彭博》數據顯示，美國多達310萬名55歲以上市民，疫下考慮提早領取該退休福利。

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