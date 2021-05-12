【本報訊】據市場消息指，恒大集團（3333）及法國乳製品商達能（Danone），宣佈分別減持旗下恒大汽車（708）及蒙牛（2319），共套現超過270億元。

恒大及達能減持套現

其中，恒大集團尋求減持2億股恒大汽車，並有選擇權額外減持1億股，合計減持最多3億股，或發行股本3.07%。每股減持作價40.92元，較昨日收市價51.15元折讓20%，合計套現122.8億元，有關配售股份設有90天禁售期。在配售後，恒大集團所佔股權比例由67.64%，降至64.57%。

恒大汽車去年9月及今年1月已在市場配售兩次，集資合計300億元；至於去年12月恒大集團則增持約1.28億股，動用資金約36.18億元，均價28.18元，較兩次配售價22.65及27.3元為高。

達能減持蒙牛方面，定價約38.95至39.8元，較昨日收市41.9元，最多折讓7%，減持約3.88億股，套現約154億元。完成減持後，達能將不再持有蒙牛股份。中糧與達能2013年在蒙牛合作，當年達能入股中糧持股蒙牛的合資公司49%，次年重組合資公司並增持股份，成為蒙牛第二大股東，但今年3月突然分拆合資持股，達能當時已指正考慮減持蒙牛。