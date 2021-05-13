豪宅交投氣氛熾熱，名人趁勢高價沽貨。由太子珠寶鐘錶主席兼行政總裁、人稱「太子鄧」的鄧鉅明持有超過10年的鴨脷洲南灣單位，剛以6,228萬元連車位售出，獲利近1,600萬元。

市場消息指，南灣1座中層A室，實用面積1,942方呎，屬2房間隔，原本叫價6,800萬元放盤，近日累減572萬元後，終以6,228萬元獲承接，呎價32,070元，但樓價仍創屋苑標準戶逾2年新高。資料顯示，原業主盈星興業有限公司於2010年斥4,689.4萬元一手買入單位，公司董事包括鄧鉅明、朱國良、蘇嘉寶及鄧麗萍，持貨11年賬面獲利約1,598萬元或34%。

肺炎疫情肆虐，核心旅客區成重災區，經營太子珠寶鐘錶的資深投資者鄧鉅明，去年曾大劈價近4億元，放售旺角Izzue複式巨舖，意向價約8.88億元。

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