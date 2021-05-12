環球通脹預期急速升溫，令至美債和美股均出現較大的調整，究竟通脹會否變成全球資產價格的劊子手？答案是除非通脹失控，否則，現時部份商品價格瘋升，也不可能長期推高通脹率，因為商品價格非常波動，當大升後便會大跌，所以由商品帶動的消費價格上升是短暫的，難以形成持久性通脹。

市場聚焦昨晚（香港時間）美國公佈的消費物價指數，預期按年會升至3.6%，至於剔除能源和食品價格後的核心通脹則預期是2.3%。雖然以消費物價指數計算出來的通脹是較吸引眼球，但聯儲局衡量通脹走勢是以私人消費開支（PCE）價格指數按年變化得出來的，因此，即使昨晚公佈消費物價通脹是較預期高，大家仍需要等待PCE通脹數字出爐才作出決定，究竟美國通脹是否過快上升？

現時通脹期望已是環球股市的攔路虎，要安全避過這劫是要盡量減低持倉，或換碼至強勢股。以醫美股為例，鄭志剛入股的醫思健康（2138）昨日創下一年新高，反映資金轉炒與通脹沒有太大關係的板塊。另一個強勢板塊體育用品股，曾在本周一出現顯著調整，但在隨後兩個交易天已差不多收復失地。如果大家肯換強勢股避難，相信已有不俗的利潤了。

關焯照

經濟學家