●內地零食「辣條」龍頭企業衞龍美味全球已遞交上市申請，中金、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。早前市傳衞龍擬集資10億美元（約78億港元），最新估值達700億元人民幣，預計下半年掛牌。

衞龍於2001年成立，以調味麵製品「辣條」聞名，上市前更吸引多名市場投資者入股，星光熠熠。上市申請文件披露，今年4月衞龍進行上市前融資，引入CPE源峰（中信產業基金）、高瓴、騰訊（700）、阿里巴巴（9988）創辦人馬雲成立的雲鋒基金、紅杉資本中國基金、Duckling Fund, L.P.、厚生投資及海松資本，共認購5.49億美元（42.8億港元）股份，每股成本價4.4836美元（約35港元）。高瓴、騰訊、雲鋒基金、紅杉資本各持股1.17%、0.64%、0.64%及0.29%。

對內地人而言，辣條是兒時小零食。衞龍指，其95%的消費者是35歲及以下，55%的消費者是25歲及以下的年輕人。該公司近年拓展蔬菜製品和豆製品等品類零食，佔去年總收入28.3%及6.4%。雖然辣條只是麵粉條，在內地淘寶一包只賣約一個幾毫，但公司收入驚人內地，去年收入41.2億元（人民幣，下同），按年升21.9%，賺8.18億元，升24.3%；毛利率為38%。

衞龍集資所得擬用於建設新工廠，擴大和升級生產設施與供應鏈體系；投資或收購對業務有協同作用的企業；進一步拓展銷售和經銷網絡；品牌建設；產品研發活動及提升研發能力；推進業務的數據化建設。

辣條過去屢陷食安風波，曾被標籤為「垃圾食物」，被官方指違規添化學品。衞龍指，於2019年內地相關監管機構已提供明確指引，將辣條分類為調味麵製品，以使辣條在不同省份擁有更清晰及更統一的適用標準以供遵守，並減少了類似意外事件在未來再次發生的可能性。該公司未因該等事件受到任何行政處罰。

●內地富豪劉永好家族旗下的物管股新希望服務（3658）今天孖展截飛，在在富途遭「抽飛」6間券商累計為其借出約2.7億元孖展額，相當於公開發售集資額9,400萬元計，超購1.9倍。其中富途錄1.41億元，較昨日略減1,100萬元孖展；輝立借出3,100萬元；輝才借出5,200萬元等。

新希望服務將於明天（14日）截止公開招股。

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