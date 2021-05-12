【本報訊】被視為中環海濱商業地王前哨戰的銅鑼灣加路連山道商業地，上周五接獲六家財團入標競投後，最終由擁有區內商業王國的希慎（014）夥拍華懋集團，合資以197.78億元奪得，每方呎樓面地價18,374元，超出市場預期上限一成半，成為今年首幅百億地王，亦為下月截標的中環商業地定下一參考指標。

地政總署公佈，加路連山道商業地由希慎興業及華懋旗下子公司博威控股，斥資197.78億元投得，成交價較市場預期的上限172億元高出一成半，以地盤面積近16萬方呎，最高可建達107.64萬方呎計算，每方呎樓面地價18,374元。成為繼2017年恒地（012）斥資232.8億元投得中區美利道商業地後，港島第二幅逾百億元商業官地，全港商業及商貿地皮則排名第四位，並為至今每呎樓面地價第二高商業用地。

華懋：將設公眾休憩空間

希慎亦發公告指，集團與華懋分別持該地皮股權的60%及40%，其附屬公司將出資118.67億元，由希慎內部資源及銀行借貸提供資金。希慎興業主席利蘊蓮指，有關收購為策略性長期投資，為利園區的未來發展和營運創造進一步的協同效應，並為集團增加穩定的經常性租金收益。

消息指，新項目落成後，旗下物業組合面積將增加27%，有助利園設施、商廈升級及改造，亦毋須重新置換商場上租客組合，提供新空間供新租戶，希慎截至年底定期存款及現金近250億元，是次出資逾百億後資金仍充足。集團又指非常高興與華懋集團合作，雙方皆為長期投資者，擁有相似的投資理念，非常重視質量和可持續發展。

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，項目屬核心區罕有的大型商業用地，與區內發展經驗最豐富的希慎合作，相信可與利園區發揮協同效應，利好項目將來發展。除了提供商店及寫字樓樓面，項目更帶有社區設施及公眾休憩空間，為社會創造共享價值。

希慎區內擁500萬呎樓面

希慎對上一次投地已經為2016年，當時集團與香港興業合資逾33億元投得大埔露輝路兩幅住宅用地。雖然事隔近五年重新投地，但希慎今次卻被視為奪標大熱。主要由於希慎早已在區內建立一個超過380萬方呎的商業王國，加上是次按賣地章程，中標財團除了需要興建政府物業，亦需興建行人天橋通往希慎旗下利園商場，亦不可拆售，相信都令不少發展商出價審慎。相反，希慎於銅鑼灣區內，坐擁包括利園1至6期項目、 希慎廣場、利舞臺廣場、禮頓中心及希慎道一號共10個商業物業，加上新投得的加路連山道商業地，區內商業王國將會擴張至近500萬方呎。