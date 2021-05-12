【本報訊】資金氾濫及傳統銀行定存僅約半厘的市況下，政府昨宣佈，設有固定包底年息2厘的第八批通脹掛鈎債券（iBond），將於6月1日至11日認購，發行額增至150億元，並按認購反應最多加碼至200億元。有銀行界指，當前環境造就iBond需求會很熱烈，預計今年申請人數及認購金額會勝於去年。

市民若坐足三年年期，假定每次派息均用2厘包底息率計，每手收年息200元，三年共收600元。iBond亦設浮息率並與過去六個月平均通脹率掛鈎，業界指隨着通脹預期升溫或重臨，投資者可享更高回報。市民於下月起可透過20間配售銀行、證券經紀等認購。

首日料升至104.5元

上商執行副總裁兼傳統銀行業務總監陳志偉表示，今次申請人數及金額，很大機會勝過去年，原因包括目前銀行普遍定存息率均低過0.5厘，收息一族「好多唔夠食」，另外去年iBond認購撞正超大型招股（與螞蟻招股重叠），分散了部份注意力；加上iBond有短炒及期滿前可在二手市場沽售等靈活性，故一直需求踴躍。他估計今年申請人數，甚至可能刷新紀錄，惟總申購金額未必破頂，首日掛牌價料可升至104.5元（升4.5%），即首日沽貨每手（1萬元）未計手續費可賺450元。

中大經濟學系副教授莊太量亦指，今次政府加碼發行，對手持數萬至數十萬元閒資市民，存錢入銀行近乎無息收，iBond包底息率遠較吸引，短炒放售亦可每手賺數百元，「若抽到三手都可賺1,000蚊」，回報不俗。

iBond歷來最多申請人數一次近60萬人（2015年），認購金額最多達500億元（2012年），去年第七批iBond （4239）共獲45.6萬人申請，總認購金額383.6億元，該債券昨收報104.2元，年內曾高見104.95元。

去年當局將包底息率由1厘增至2厘，對於今次維持不變，金管局助理總裁（貨幣管理）陳家齊認為合適，iBond亦設浮息部份，她指政府對2022至2025年通脹趨勢預測是2%，iBond有保底息率可保本又保證，料低息低通脹下產品吸引。財政司司長陳茂波稱，iBond提供安全及穩定回報，是次發行額提高，讓更多市民可參與。

專家：勢超過保底息

聯席安排行之一的滙豐大中華區固定收益交易部主管黃子卓表示，隨着中美經濟發展向好加上基數效應，料第二、三季本港平均通脹率是2.8%，現時投資市場風高浪急，ibond「絕對超過保底息」料有吸引力。

另一安排行中銀香港（2388）個人數字金融產品部副總經理周國昌亦稱，現時拆息及存款息率較同期低，近期又無巨型新股，料是次認購iBond人數及平均金額會有所增加。