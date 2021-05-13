《彭博》報導指，香港與內地進行數字人民幣第一階測試後，將探討擴大跨境測試。

金管局近期與中國人行數字貨幣研究所進行測試，《彭博》引述金管局在電郵中回應稱，已測試了相關應用程序的使用、系統連接、跨境購買等一些應用場景，目前在與央行就下一階段技術測試進行討論和合作，其中包括擴展和深化數字人民幣（e-CNY）作跨境支付應用的可行性。

金管局總裁余偉文去年底公佈，正與人行數字貨幣研究所研究使用數字人民幣進行跨境支付的技術測試，並作相應的技術準備。金管局發言人當時指出，有關的技術測試只限人民銀行指定的香港銀行中銀香港（2388）與獲邀參與進行測試的銀行員工（約200名）及商戶參與，就利用數字人民幣作跨境消費作出技術準備。

發言人續指，數字人民幣是由人民銀行發行的數字形式的法定貨幣，其具體設計、相關的使用條款等，尚待人民銀行敲定作實及公布。

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