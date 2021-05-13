土地資源短缺，政府大力規劃發展新界用地。最新發展局公布，根據《收回土地條例》，收回三組已規劃作高密度房屋發展的私人土地，作資助房屋用途，共涉及土地面積達13.2萬方呎私人用地及3.7萬方呎政府土地，預計合共可提供約1,600個單位，其中粉嶺用地貼近粉嶺中心。

發展局公布指，將會根據《收回土地條例》（第124章），收回在法定分區計劃大綱圖上已規劃作高密度房屋發展的三組地塊內的私人土地，作資助房屋用途。三組地塊分別為粉嶺新運路近黃崗山用地、元朗十八鄉路近龍田村用地及元朗元龍街與攸田東路交界用地。

其中粉嶺新運路近黃崗山用地及元朗十八鄉路近龍田村用地都規劃為住宅（甲類）用地，分別佔地約3.7萬方呎及7.5萬方呎。而元朗元龍街與攸田東路交界用地則規劃作「綜合發展區」用土，佔地約5.7萬方呎。發展局指，政府會盡快完成有關收回土地程序，地政總署今日已開始為上述三組地塊進行清拆前登記。由即日起，地政總署會停止接受涉及上述三組地塊的地契修訂和換地的新申請。

上述三組地塊，以及七組其他地塊，早前被選中檢視規劃作高密度房屋發展，這10組地塊已規劃作「綜合發展區」或「住宅（甲類）」，地積比率介乎5至7.5。

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