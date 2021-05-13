聯儲局已經減息至零水平，並且暗示2022年之前不會加息。低利率環境持續之下，我們相信房託資產將受惠於環球尋求收益。

現時買樓收租這種收入形式能夠為香港人帶來大約2至3厘回報，數字相比亞洲區的相關數據似乎略為遜色。另一方面，根據富時 Nareit 指數，回顧過去十年（截至2021年1月31日），亞太房託的每年年率化回報為7.95%，當中3.10%來自資本增值，而股息收入佔4.85%，數據跑贏在香港買樓收租。

房託的運作模式基本上是透過買入一籃子具潛力的物業組合，讓投資者間接擁有收租物業權益；由於業務模式簡單，加上入場門檻相對較低，較適合追求穩定回報的投資者。

投資房託能夠讓投資者涉足不同物業種類，除了住宅項目之外，投資組合會包含具潛力的購物中心、寫字樓、酒店及服務式公寓等，亦會鎖定未來幾年租約。而且在條例監管要求下，大部份房託更承諾將最少 90% 的盈利，以股息的形式定期分派給投資者。加上房託並經由專業團隊管理，幫助提升物業價值並維持可持續的租金收入，團隊亦會積極管理租約事務，提高出租率，藉此增加潛在收益。團隊同時會為物業制定長遠發展策略，如收購合併，以增加回報潛力。

環顧亞洲區，除了香港之外，新加坡和澳洲的房地產市場亦各有優勢，此三大市場亦是不少優質亞太區房託的「核心成員」，可望為投資者提供較穩定的收益，而且房託息率亦比股票為高，甚至達10年期國債債券孳息之4倍。

在後疫情時期，我們預計經濟數碼化的長期趨勢將利好工業和專業房託。隨着公眾陸續接種疫苗，零售及酒店業房託可望回升。

最後，投資者在挑選時必須留意房託管理團隊的經驗和質素，如他們會否積極處理租約、收購合拼或其他事務。這些因素都會直接影響到所投資物業的整體價值和升值潛力。

黃惠敏

宏利投資管理亞太房託投資專家

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