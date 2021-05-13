嗶哩嗶哩（9626）公佈至3月季度業績，收入為39.01億元（人民幣，下同），按年升68%，淨虧損9.04億元，去年同期為5.35億元。Non-GAAP虧損為6.65億元，去年同期為4.74億元。

嗶哩嗶哩於美股開市前升1.75%，報95.54美元。

其中移動遊戲營業額為11.7億元，按年升2%；增值服務（包括大會員、直播服務）營業額為14.96億元，按年升89%；廣告營業額為7.14億元，按年增2.34倍。電商及其他營業額為5.19億元，按年增2.3倍。

期內月均活躍用戶為2.23億，按年增30%；平均每月付費用戶2,050萬，按年升53%。

嗶哩嗶哩董事會主席兼首席執行官陳睿指，用戶保持高活躍度與參與度，本季度用戶日均使用時長達82分鐘。首席財務官樊欣就指，整體付費率提高至創紀錄的9.2%，毛利率亦從去年同期的23%升至24%。

公司預計第二季度淨營業額將達到42.5億至43.5億元。

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