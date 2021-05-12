【本報訊】工商舖市交投暢旺，不少投資者趁旺市密密沽貨。資深投資者羅珠雄（圖）近期出售觀塘多項工廈物業，最新則以意向價1.38億元，較原先叫價提高近四成，放售區內工廈地廠。

中原工商舖盧偉德指，觀塘開源道55號開聯工業中心A座地下6C至6D室，面積約1.1萬方呎，物業最初叫價約1億元，新近因應市況叫高約38%，至1.38億元放售，呎價約12,545元，市傳已獲投資者積極洽購。據了解，物業現由食堂租用，每月租金約30萬元，新買家料可享租金回報約2.6厘。

摩利臣山道舖呎價3.1萬

據土地註冊處資料，羅珠雄2009年11月合共以2,500萬元購入上述物業；以最新叫價計，羅氏持貨逾11年，賬面獲利至少1.13億元，賺幅高見4.52倍。

翻查資料，羅珠雄近月連沽多項物業，其中上周則售出同區鴻福工業大廈地廠，套現8,500萬元；若上述地廠成功沽出，羅氏過去半個月內已於市場上吸金約3.05億元。

市場消息指，灣仔摩利臣山道10號地舖，面積約800方呎，新近以2,500萬元易手，呎價約31,250元。據了解，舖位市值月租約6萬至8萬元，即新買家可享租金回報至少2.8厘。原業主「磁帶大王」陳秉志早於2005年以1,194萬元購入，持貨16年，賬面獲利1,306萬元或1.09倍。