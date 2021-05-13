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鄭志剛SPAC明日納指上市 集資23億 尋求醫療保健等項目

1小時前
鄭志剛旗下SPAC公司Artisan Acquisition Corp. （美：ARTAU）擬集資3億美元。

新世界（017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛旗下SPAC公司Artisan Acquisition Corp. （美：ARTAU），將於本周五（14日）美國納斯達克上市，由瑞信、瑞銀及富途為聯席承銷商，其中富途接受專業投資者客戶認購。

招股書顯示，ARTAU擬集資3億美元（約23.4億元），將發行3,000萬個單位，每單位發行價10美元，最小認購額為1,000美元。公司將尋求高增長的醫療保健、消費及技術領域企業，以及關注大中華地區發展。

ARTAU獲私募基金Aspex Master Fund及Pacific Alliance Asia Opportunity Fund L.P.作為基石投資者，將認購6,000萬美元股份。

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鄭志剛SPAC
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