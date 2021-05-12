上周提到懶人淡倉法暫時看來幾奏效，由買入5月28000點認沽期權和沽出27800認沽期權組合而成的熊跨策略，執筆時報約90點，本周二更高見120點左右，暫時有一定浮動盈利。

此組合原意是可以持有至月尾才定輸贏，特別適合當下市況，即使大市跌破5月初低位28100，但在各移動平均線仍然糾纏之下，震盪向下的機會比大跌高，整個五月可能都維持跌三彈一的情況，而且往往恒指出現如周二的大成交大陰燭後多會出現反彈或後抽，若急於買入認沽期權長倉要捱價亦不容易，若是看淡，還是偷懶一點先繼續持有熊跨策略。

至於何時可以以認沽期權長倉出擊，可以參考威科夫派發模式（Wcykoff Distribution Schematic）。以恒生指數期貨近期走勢看來，4月底上試29400及上周五上試28650屬於模式中的最後供應點（Last point of supply, LPSY），即大盤下試弱勢支持（Sign of Weakness, SOW位處約27800-28000）後購買力無以為繼，即使有反彈，但仍難脫離SOW位置，代表沽壓強勁。

如以以上位置套入模式，現在應處於模式中階段D位置，並會在SOW位置作出數次測試越來越弱的反彈，要等到明顯跌穿SOW及前期支持（3月底的27500左右位置），才正式踏入下跌浪最急一段的階段E。相信皆時指數RSI（14）會接近30位置。當到達跌浪最急階段，以long put出手會較為輕鬆。

灝昇

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