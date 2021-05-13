數碼資產大行其道，始終有它的隱憂。區塊鏈技術會存在下去，數碼貨幣挑戰卻是無限。權力世界當中，「中央銀行數碼貨幣」將會加入戰場，但這不是「去中心化」，而是更大的監管。去到頂層，是制度和自由資訊流通的博弈，也是在「互不信任」的世界，當權者與資訊自由倡議者的路，走得越來越遠。

數碼金融，在燒錢階段，第一次代幣ICO熱潮，又好似過去了：2017年的世界，和2021年也接近去到一半的世界，也變得兩極化。區塊鏈的原理，可以拯救RTHK港台節目慘「被下架」的厄運，但坦白講，如果Tesla的Elon Musk一句說話，說到「狗狗幣」可能不值一文，代幣便慘痛地下跌，這張另類金融科技模式，還是初型。

另一邊廂，假如你從事電子貿易，推廣電子書、利用亞馬遜平台作drop shipping，本身已不需要太多人手。美國商會最近的調查，從訪問會員當中，四成二因為香港現在港版國安法及疫情雙重夾擊下，考慮選擇離開。一些選項，更是在「封鎖香港條例」8月1號生效前，美商會選擇離開。最近和一位2020年挑戰建制在保險界的英籍香港專業精算師Lee Faulkner作互動交流，他選擇離開香港，暫居台灣，當中原因盡在不言中。

政治搞到香港剩下半條命也不夠，再玩落去，想撤退的商人會突破一半，香港只剩下金融地產。還是介紹一些策略，一些好書，作實際用途及心靈排毒，更加有意義。加密貨幣不是我杯茶，我可能miss out好多機會，而在舊經濟與新經濟模式互相融合的90年代末，互聯網剛興起時，這類型的長短倉市場經驗，確實是最紮實。

量化當然有好處，但如果能分析時事、聯儲局議息結果前市場期貨指標上落、利用期權的特性，特別是壓縮性可帶來的潛在交易機會，這就是王道。見到數碼「資產」，如比特幣在下筆此刻，跌破每枚五萬美元，多少人又再度留意，技巧為本的策略？現在蘋果（AAPL）破了兩萬億美元市值多時，而道瓊斯指數才剛開始調整，單憑量化數據分析，不能通透地解讀交易時段內的交易決策。坐盤交易員prop trader，也和價值型投資，及對沖基金策略不同。

下星期一晚十七號，筆者會有一個「操盤手工作坊」分享會。比筆者年幼，曾在Stock Market Wizards提及過的一位對沖基金經理Okumus，會成為討論重點。他經歷互聯網90年代末大升市時，堅持做短倉，結果戶口近乎炒爆，再「補鑊」的實質行動，如何處理？還是那句：有時坐擁現金，是最佳避險方法。望分享會，可刺激想像空間：mdehedgecenter@gmail.com Happy Trading！

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